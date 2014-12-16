全球金市：黄金在大跌过后小涨，聚焦美联储会议

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
美联储官员将决定是否更换该措辞，尽管美国通胀率低于目标，以及欧洲和亚洲经济尽显疲态。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师Victor Thianpiriya说：“如果美联储不放弃‘相当长时间’的措辞，市场可能会出现剧烈波动。”
现货金 在0642 GMT时上涨0.4%至每盎司1,197.20美元，因美元兑一篮子货币走弱。
周一金价下挫2.5%，创下2013年12月2日以来最大单日降幅。
美国2月期金 下跌0.8%至每盎司1,198美元，连续第五个交易日下挫。美国期银 下跌逾2%。
INTL FCStone分析师Edward Meir认为，美联储周三声明将保留“相当长时间”的措辞，称政策制定者或倾向于观望“美国经济是否会受到全球经济放缓的拖累。”
他在一份报告中称：“如果我们的评估正确，美元应该从目前的水准走弱，从而给予商品价格以微小的支撑，所以以目前短线情况看来，在声明公布前我们应该会想要继续做多黄金。”
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价格 变动 涨跌% 年内迄今涨跌%
现货金 1197.20 4.99 +0.42 -0.64
现货银 16.15 0.03 +0.19 -16.80
现货铂金 1207.75 3.25 +0.27 -11.68
现货钯金 797.22 1.72 +0.22 11.81
COMEX期金 1198.00 -9.70 -0.80 -0.47
COMEX期银 16.20 -0.37 -2.22 -17.33
汇率
欧元/美元 1.2453
美元/日圆 117.32
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王洋; 审校 田建华/蔡美珍)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申