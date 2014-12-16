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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 15:32 BJT

全球金市：黄金在大跌过后小涨，聚焦美联储会议

美联储官员将决定是否更换该措辞，尽管美国通胀率低于目标，以及欧洲和亚洲经济尽显疲态。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师Victor Thianpiriya说：“如果美联储不放弃‘相当长时间’的措辞，市场可能会出现剧烈波动。”

现货金 在0642 GMT时上涨0.4%至每盎司1,197.20美元，因美元兑一篮子货币走弱。

周一金价下挫2.5%，创下2013年12月2日以来最大单日降幅。

美国2月期金 下跌0.8%至每盎司1,198美元，连续第五个交易日下挫。美国期银 下跌逾2%。

INTL FCStone分析师Edward Meir认为，美联储周三声明将保留“相当长时间”的措辞，称政策制定者或倾向于观望“美国经济是否会受到全球经济放缓的拖累。”

他在一份报告中称：“如果我们的评估正确，美元应该从目前的水准走弱，从而给予商品价格以微小的支撑，所以以目前短线情况看来，在声明公布前我们应该会想要继续做多黄金。”

------------------------0809GMT----------

价格 变动 涨跌% 年内迄今涨跌%

现货金 1197.20 4.99 +0.42 -0.64

现货银 16.15 0.03 +0.19 -16.80

现货铂金 1207.75 3.25 +0.27 -11.68

现货钯金 797.22 1.72 +0.22 11.81

COMEX期金 1198.00 -9.70 -0.80 -0.47

COMEX期银 16.20 -0.37 -2.22 -17.33

汇率

欧元/美元 1.2453

美元/日圆 117.32

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王洋; 审校 田建华/蔡美珍)
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