基金观点：明年中国继续转向消费导向型经济，传统零售吸引--施罗德

路透香港12月16日 - 施罗德投资 称，明年中国继续转向消费导向型经济体系，保险及消费、互联网及服务等行业仍有投资机遇，而被电子商务打压的传统零售及消费企业亦展现出投资价值。

施罗德最新一份2015年中国股市展望评论中提及，由于受到电子商务企业的强烈竞争，部分传统实体零售商不再被市场看好，股价低于资产净值，估值处于最低位。在该行业中，部分企业有良好的应变能力，并拥有强劲的资产负债表及将完结成本优化过程。

“鉴于大部分不利消息已被市场消化，传统零售商在与电子商务企业竞争中丧失的市场占有率逐渐靠稳，而且销售增长开始回升，明年可带来意外的增长潜力。”施罗德大中华区股票主管卢伟良在评论中称。

施罗德指出，这个观点可能与市场的普遍观点不同，但该行认为逆向投资值得考虑。随着中国继续落实改革，该行需逐渐改变原先以整体环境及投资主题为主导的投资方法，转而更注重选股。

以下是施罗德的观点摘要：

--明年中国经济进一步减慢

由于中国政府积极调整经济增长结构以及进行反贪腐行动，2014年中国国内生产总值增速如预期般出现减慢的情况。进入2015年，鉴于当局持续实施改革以及预料房地产市场放缓，我们预期中国经济将进一步减慢。

鉴于中国希望摆脱过量信贷对整体经济造成的副作用，但与此同时尽量避免发生金融危机或者在此过程中造成经济及整体社会形势不稳，目前充裕的流动性环境将带来较大的减息空间（正如近期的情况所示），而当局亦可能对部分领域提供定向的政策支持。

中国政府致力解决各项社会及经济难题的决心非常明确，甚至中国共产党及其统治阶层的精英们亦不遗余力地持续开展反贪腐行动，并已产生极其深远的影响。

--改革进程喜忧参半

目前为止，改革的进程喜忧参半，一方面与市场的各种负面预测相符，另一方面亦取得成功。中国石化的改革方案提出为其营销业务引入30%的外部资本，市场最初对该方案感到乐观，但由于最终由25名中国投资者组成的买家仅购买该公司极小部分的股份，市场的乐观情绪逐渐消退。然而，电讯行业透过成立一家合资公司对网络基建设施进行整合的方案，能够提高资本开支规划及资源配置的效率。放宽电讯资费监管及实施税项改革，亦有助电讯行业建立更稳健的市场定价机制。

在中国，改革措施及政策将继续占据重要地位，虽然我们仍对国企改革的整体效果存疑，但我们认为在个别股票层面仍能找到一些投资良机，投资方法是评估各项政策及进展对具体企业的影响，而不是根据主题进行投资，亦会顾及公司的具体情况及基本因素而对某个行业进行投资。

--国内上市股票估值通常偏高

随着中国的互联网巨头逐渐占据主导地位，“新经济”公司（从游戏及电子商务企业到互联网及传媒公司）继续增长强劲，部分企业更对全球发展表现出强烈的野心。服务业的创新成果及新科技对日常生活产生根本性影响，从新兴市场中产阶级消费者的购物习惯，到全球性跨国企业的营运都包括在内。因此，过去两年我们对中国的长期消费主题持乐观看法，部分投资重点包括新经济公司、消费及服务相关行业，如互联网、医药及替代能源。

沪港通计划在近期实施后，中国股市的可投资范围进一步扩大，更多中国国内上市的股票成为新的投资对象。然而，与香港或纳斯达克上市的中国股票相比，中国国内上市股票的估值通常偏高，但我们将继续采取严格的投资方法，并利用市场下跌的机会调整持仓。

--更多破产事件不会造成广泛系统性风险

受影子银行体系的风险及经济增长放缓的影响，企业收入及利润仍面临压力。除一线城市外，房地产持续疲弱，较低级别的城市仍面临由近几年过度投资及建设造成的供应过剩问题的影响，部分房地产开发商的负债比率仍然高企。但鉴于该行业对中国整体经济形势极为重要，中国政府将继续提供支持，目前已经放宽购房贷款政策及大型房地产开发商的融资限制。

2015年，不良贷款及企业破产事件仍可能增加，但我们认为这不会造成广泛的系统性风险。此外，这些风险意味着当局将继续维持相对利好的流动性环境，并可能采取一些政策及措施，以保障企业能逐渐降低负债比率，摆脱由上一个信贷膨胀周期所带来的负面影响。

--看好消费、核能、医疗保健、环保、基建等行业

展望2015年，中国将继续转向消费主导型经济体系，所以保险及消费、互联网及服务等行业仍有投资机遇，而核能相关企业亦值得关注。受惠于相关政策，医疗保健、环境保护及清洁能源相关行业亦被看好。

此外，近期公布的中国版“马歇尔计划”表明中国在亚洲地区及全球政治的长期发展方面雄心勃勃，中国将动用部分外汇储备为新兴市场国家的基建项目提供融资。部分国企将受惠于此等计划，从而获得更多海外发展机会。我们将继续持有铁路设备制造商的股票，并从其他基建相关企业中发掘投资机会。（完）