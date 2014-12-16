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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 15:34 BJT

亚洲橡胶：收低1%，受日圆走强和中国数据低迷影响

东京工业品交易所(TOCOM)5月期胶 <0#2JRU:>收低2.1日圆，报每公斤201.8日圆。

由于供大于求，且进口大国中国等国需求疲软，该指标合约今年跌幅已经超过26%，10月时触及五年低位173.8日圆。

“日圆走强和中国采购经理人指数(PMI)数据推低胶价，”东京一交易员称，“亚洲(橡胶)生产国，诸如泰国面临本币走软的局面，这对出口更有益。”

上海交投最活跃的5月合约 由跌转升，收高65元人民币，报每吨12,445元。

新加坡商品交易所近月1月合约 最新报每公斤147.10美分，下跌2.6美分。(完)
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