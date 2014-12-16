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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 16:11 BJT

更新版1-卢布汇率：开盘飙升9%后回吐涨幅，此前央行大幅升息撑汇价

卢布兑美元周一收报64.45卢布，兑欧元则重挫9%至78.87。

“我们需要一整套措施，仅凭这样一次升息可能并不够...央行领导层就出台进一步举措的表态十分关键，”Alfa银行的交易员Igor Akinshin表示。

“若今天的措施不能阻止卢布大跌，那么当局就很有可能转而使用更加非正统的政策行动，”Eurasia Group的分析师在报告中称，意指可能会实施资本管控。

油价下跌与西方国家对俄罗斯的制裁是卢布下跌的主要原因。但分析师称，周一的卢布交易只是单纯被恐慌情绪笼罩。

“这显然证明了，眼下决定卢布走势的因素并非油价...而是盛传俄国重回‘98年’情况所引发的恐慌情绪，”Forex Club驻莫斯科资深分析师Alena Afanasyeva说。

1998年，卢布汇率在短短几天时间内便崩溃，迫使俄罗斯违约。

“尽管俄罗斯目前的状况无疑比1990年代更稳定，但(美元兑卢布)创下1999年以来最大日内涨幅后，即便是最冷静的人也慌了神。”(完)
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