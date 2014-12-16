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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 16:22 BJT

国际油市：布兰特原油2009年以来首次跌破60美元

高盛表示，“市场若要呈现超卖，需要价格远低于成本；而(成本)目前下跌的速度几乎要和价格一样，这意味着石油生产商能以更少的支出生产一样多或者更多的产量。”

分析师表示，新兴市场经济体及其货币走弱亦令油价承压。

“几乎所有的大宗商品价格急跌，以及商品货币贬值，不利于拉丁美洲和中东商品生产新兴市场的石油需求，这些地区的石油需求向来不高，现在也是如此，”高盛表示。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰/于春红)
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