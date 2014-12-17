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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 09:16 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.48%，上日加权利率3.5104%

路透上海12月17日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.48%，上日该期限加权平均利率为3.5104%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.48% 5.00% 3.5104%

周二银行间市场质押式回购总成交金额为9,878.39亿元，较上日的10,559.99亿元减少；其中，隔夜品种成交6,529.53亿元，上日为7,527.94亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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