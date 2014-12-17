中国货币市场：七天回购开盘报3.48%，上日加权利率3.5104%

中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透上海12月17日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.48%，上日该期限加权平均利率为3.5104%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
------------------------------------------
3.48% 5.00% 3.5104%
周二银行间市场质押式回购总成交金额为9,878.39亿元，较上日的10,559.99亿元减少；其中，隔夜品种成交6,529.53亿元，上日为7,527.94亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================