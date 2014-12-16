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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 16:03 BJT

金属期市：伦敦期铜陷于一周低点附近，因中国数据不佳抑制人气

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度跌至12月9日以来低点6,362.75美元，前日下滑1.4%。0710 GMT，铜价跌0.4%至6,,372美元，全年降幅近13%。

上海期交所主力2月期铜 下跌1.4%至45,880元人民币。

汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。近期一系列数据都显疲弱，加大了政府进一步出台举措、抵御经济硬着陆的可能性。

其他金属方面，LME期铅 报1,962美元，距离2013年5月以来低点不到10美元；上海期铅 再创新低每吨12,985元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/朱晓军；审校 王丽鑫)
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