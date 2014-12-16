《路透晚报》--12月16日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--俄罗斯卢布开盘飙升后回吐涨幅，股指崩跌

尽管俄罗斯央行隔夜紧急升息，但俄罗斯卢布兑美元周二跌落平盘，在油价重挫之际，俄罗斯股市大跌。

0842GMT，卢布兑美元下跌约0.2%，至64.30，稍早开盘大涨9%。俄罗斯RTS股指暴跌逾11%，至638点。

--德国民间部门经济增速放缓，法国显示触底迹象

德国民间经济活动速度在12月放缓至18个月来最慢，因制造业活动升温不抵服务业颓势。12月德国综合PMI初值降至51.4，这虽是连续第20个月高于荣枯分水岭50，但为去年6月以来最低，也远低于今年稍早的水平。新业务分项指数降至49.0，连续第二个月下跌。

法国12月民间领域萎缩幅度放缓，因服务业接近扩张，说明企业状况可能已经触底。12月服务业PMI初值升至49.8，为四个月高点。服务业的新业务四个月以来首现增长，企业预期处于3月以来最高水平。但制造业继续下滑，PMI降至四个月低点47.9。

--英国央行压力测试显示除英国合作银行外，其它业者都过关

英国央行周二公布，压力测试显示除了英国合作银行没有满足资本门槛要求外，其它所有参与测试的主要英国银行业者都达标，有能力承受房价急剧下跌的冲击。这是英国央行第一次进行全国范围内的银行业压力测试，苏格兰皇家银行和莱斯银行只是勉强过关，因为这两家银行采取防范性举措，赶在央行做出结论以前强化资本。

压力测试要求，各家银行在各种情景预估下，核心资本比率必须至少为风险加权资产的4.5%。压力测试显示，英国合作银行核心资本比率可能降至负2.6%，即便采取此前宣布的措施。苏格兰皇家银行和莱斯银行的核心资本比率也可能分别降至5.2%和5.3%。

--澳洲央行会议记录称澳元需要进一步下跌，通胀前景仍符合预期

澳洲央行公布的12月会议记录显示，央行认为澳元仍需进一步下跌，以支撑受到资源价格下跌打压的经济。央行在会议记录中称，委员会注意到金融市场押注2015年再度降息，并“讨论了可能产生这种预期的各项因素”。央行在12月2日的会议上决定维持利率于2.5%不变。利率处于该水准已将近16个月。

--汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50，需求疲弱要求政策持续放松

受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。汇丰(HSBC)/Markit联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，12月PMI初值降至49.5，创5月以来最低水准。上月终值为50.0。

--日本政府正考虑2015财年将企业税率下调2.5个百分点--媒体

日本经济新闻报导称，日本政府正在考虑下一财年将企业税率调低2.5个百分点以增加企业竞争力。日本是企业税率最高的主要经济体之一。日本首相安倍晋三原计划，用未来几年的时间，将企业税率从目前的逾35%下调到20%左右。日本经济新闻称，日本自民党将从周二开始讨论税务改革，计划在12月30日完成财税改革计划。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌至六周半低点，因油价下跌和经济疑虑

日本股市日经指数周二收盘跌至六周半低点， 因油价跌势不止，提振了避险资产日圆的需求，对全球经济成长疲弱的担忧也打压了风险人气。日经指数跌2%，收报16,755.32点，为日本央行10月31日意外放宽政策以来的最低收盘价。东证股价指数跌1.9%至1,353.37点，33个分项指数全部收跌。JPX-日经400指数也下挫1.9%至12,277.41点。

--中国股市：沪综指收升2.3%至44个月新高，银行、券商等金融股领涨大盘

中国股市沪综指收升2.3%至44个月新高，并为连续第三日上涨。分析师称，今日PMI数据疲弱已在市场预期之内，对大盘负面影响有限，近期市场风格正由快“快牛”向“慢牛”转换，前期龙头板块银行、券商等金融股全面领涨提振场内人气，料后市继续震荡盘升。沪综指收报3,021.52点，涨68.10点或2.31%，此前最高收盘点位为2011年4月21日的3,026.67点；上证A股今日成交4,923亿元人民币，上个交易日为4,109亿元。

--香港股市：收跌1.6%，与内地股市关联度降低

香港股市收低，未受中国内地股市上涨影响。恒生指数收低1.6%，报22,670.50点；恒生国企指数跌0.7%，报11,136.90点。香港和上海股市人气关联度越来越小，A-H股溢价指数周二收于2011年11月以来最高位119.69。

--汇市：日圆兑美元升逾1%，俄罗斯卢布由涨转跌

日圆兑美元上涨逾1%，触及一个月高位，因油价大跌之际投资者买入那些传统上被视为避险资产的货币。俄罗斯卢布则面临新一波压力。卢布兑欧元周二跌至纪录新低，兑美元亦缩减升幅，随着油价大跌，俄罗斯央行紧急升息的决定，未能持续提振卢布汇率。俄国央行升息650个基点后，卢布兑美元开盘大涨约9%，但随后在剧烈震荡盘势中回落。

--国际油市：布兰特原油2009年以来首次跌破60美元

布兰特原油下跌逾1美元，为2009年7月以来首次跌破每桶60美元，因中国制造业活动放缓和新兴市场货币下跌损害需求前景。原油期货自6月来已经几乎腰斩，因为产量增加同时需求降温，但OPEC迄今一直抵制减产呼声。0833GMT时，1月布兰特原油期货下跌1.45美元，报每桶59.61美元。美国原油1月合约下跌1.26美元至54.65美元。

--全球金市：黄金在大跌过后小涨，聚焦美联储会议

黄金小涨，得益于美元走软。金价昨日挫低逾2%，日跌幅创下一年来最大，受油价持续滑落的拖累。除了油市，投资者还关注美联储将于周二召开的为期两日的货币政策会议，以寻找美联储升息的时间线索。现货金在0832GMT时上涨至每盎司1,195.80美元。

--金属期市：伦敦期铜陷于一周低点附近，因中国数据不佳抑制人气

伦敦期铜跌至一周低点附近，因数据显示，铜消费大国中国12月制造业活动七个月来首次萎缩，进一步抑制了投资者的冒险意愿。油价下滑原本就令市场人气受挫，削弱对金属的支撑。LME三个月期铜一度跌至12月9日以来低点6,362.75美元，前日下滑1.4%。0710 GMT，铜价跌0.4%至6,,372美元，全年降幅近13%。

--欧元债市：油价挫跌助燃央行宽松预期，公债收益率持于纪录低位附近

欧元区公债收益率持于纪录低位附近，油价跌势造成通胀预期降温，令市场更加预期欧洲央行将进一步出台宽松措施。市场最为密切关注的中长期通胀前景指标--五年后五年期损盈平衡通胀率降至1.70%以下的纪录新低。德国12月综合PMI降至18个月最低，打压10年期公债收益率跌至纪录新低0.613%。