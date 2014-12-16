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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 16:11 BJT

中国假期：2015年元旦放假调休三天，春节假期自除夕开始--国务院

路透北京12月16日 - 中国国务院办公厅周二发布2015年部分节假日安排的通知，其中元旦（1月1日，周四）放假调休三天，农历春节假期则从除夕（2月18日）开始放假调休共七天。

以下为2015年部分节假日安排：

一、元旦：1月1日至3日放假调休，共三天。1月4日（星期日）上班。 　　二、春节：2月18日至24日放假调休，共七天。2月15日（星期日）、2月28日（星期六）上班。 　　三、清明节：4月5日放假，4月6日（星期一）补休。 　　四、劳动节：5月1日放假，与周末连休。 　　五、端午节：6月20日放假，6月22日（星期一）补休。 　　六、中秋节：9月27日放假。 　　七、国庆节：10月1日至7日放假调休，共七天。10月10日（星期六）上班。（完）

欲览详情，请点击中国政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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