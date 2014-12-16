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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 16:25 BJT

台湾央行：共发行4,201亿台币存单，存单发行余额减46.1亿

路透台北12月16日 - 台湾央行周二公布，共发行4,201亿台币存单。与今日存单到期金额4,247.10亿台币相较，存单发行余额减46.1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,168.0

91天期 0.93 25.0

182天期 1.05 8.0

央行上日共发行1,152.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,885.8亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为164亿台币，累积至周日超额准备为1,857亿台币、加计前期1%的超额准备为3,616亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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