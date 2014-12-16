欧元债市：油价挫跌助燃央行宽松预期，公债收益率持于纪录低位附近

市场最为密切关注的中长期通胀前景指标--五年后五年期损盈平衡通胀率 降至1.70%以下的纪录新低。该指标显示投资者在五年后对五年期通胀率的预估。

“欧元区12月采购经理人指数(PMI)数据可能微升，因油价下跌，但这次上升应该不会实质上改变欧洲央行的政策前景，因此市场反应料将有限，”北欧联合银行(Nordea)首席固定收益策略师Jan von Gerich称。

德国10年期公债收益率 升1个基点至0.64%，符合欧元区其他国家公债收益率小幅上涨的走势。(完)

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