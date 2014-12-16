欧元债市：油价挫跌助燃央行宽松预期，公债收益率持于纪录低位附近

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
市场最为密切关注的中长期通胀前景指标--五年后五年期损盈平衡通胀率 降至1.70%以下的纪录新低。该指标显示投资者在五年后对五年期通胀率的预估。
“欧元区12月采购经理人指数(PMI)数据可能微升，因油价下跌，但这次上升应该不会实质上改变欧洲央行的政策前景，因此市场反应料将有限，”北欧联合银行(Nordea)首席固定收益策略师Jan von Gerich称。
德国10年期公债收益率 升1个基点至0.64%，符合欧元区其他国家公债收益率小幅上涨的走势。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 田建华/艾茂林)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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