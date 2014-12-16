《中国新债预测》10年国债利率均值3.76%，IPO申购扰动料需求中性

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 招标品种：财政部10年期固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(17日)9:30-10:30
* 受访人数：7位(银行和券商)
* 预测区间：3.70%-3.82%
* 预测均值：3.76%
路透上海12月16日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行10年期固息国债。路透调查显示，10年虽为关键期限国债，但因新股发行（IPO）临近，整体资金前景偏谨慎，或会影响到部分中小机构对明日国债需求。预计该期国债表现中性，定位会落在二级附近，利率预测均值为3.76%。
“国债需求中性，毕竟对承销团有考核，不会投的很离谱，”上海一商业银行交易员称。
北京一大型商业银行交易员认为，和政策性金融债相比，国债目前交易价值一般，预计明日需求会以投资户为主；而因年末IPO申购临近，机构对资金预期偏谨慎，可能会影响明日中小机构对该期国债的需求，大行需求也一般，预计该债边际中标利率有望站上3.80%。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.7815%。二级市场上，剩余期限约9.76年的固息国债140021最新加权收益率 为3.7533%，上日为3.7760%。
年内最后一批12只新股申购时间主要集中在12月19日和22日两个交易日。除葵花药业18日（本周四）率先申购以及澳新股份于23日垫底申购之外，国信证券等六股19日集中申购；而春秋航空等四股均在22日（下周一）申购。据统计，上述12家新股拟募资额合计逾133亿元。
今日一级市场上，国开行招标的三年期和七年期固息增发债定位远低于预期。作为年内缴款的最后两期国开债，机构有一定的配置需求，加之承销商冲量等非市场因素存在，致中标收益率偏离预期较多。
上述上海交易员指出，明日国债冲量的冲动应不会很大，“毕竟下周还有个两年期国债发行，冲两年的比10年的好。”
该期债为财政部今年第29期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
上述债12月17日招标，12月18日开始计息，招标结束至12月22日进行分销，12月24日起上市交易。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申