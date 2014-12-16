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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 16:39 BJT

欧洲汇市：日圆兑美元升至一个月高位，受避险情绪支撑

路透伦敦12月16日 - 日圆兑美元周二触及一个月高位，因油价大跌之际投资者买入那些传统上被视为避险资产的货币。

美元兑日圆 下跌0.6%至117.07，创下一个月低点，俄罗斯卢布面临新一波压力以及欧洲股市跌回平盘下方。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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