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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 16:24 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月16日

路透香港12月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:23时，1
港元=0.79826人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.7%，高于
上交易日收盘的14.61%。
    
   公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                        4.25           5.21          1.02
 建设银行                                        5.64           5.98          1.18
 中国银行                                        3.40           4.03          1.06
 农业银行                                        3.10           3.63          1.07
 招商银行                                       14.20          16.54          1.08
 中信银行                                        6.52           5.62          1.45
 交通银行                                        5.80           6.49          1.12
 民生银行                                        8.61           8.85          1.22
 中国人寿                                       25.09          26.65          1.18
 中国平安                                       63.10          73.65          1.07
 中国太保                                       26.45          34.20          0.97
 中信证券                                       29.77          30.70          1.21
 新华人寿                                       42.21          34.55          1.53
 海通证券                                       22.44          20.15          1.40
 华能国际                                        7.58           9.61          0.99
 大唐发电                                        5.55           3.98          1.75
 华电国际                                        5.90           6.17          1.20
 中煤能源                                        6.18           4.80          1.61
 中国神华                                       17.85          22.45          1.00
 中国石油                                        9.56           8.06          1.49
 兖州煤业                                       13.20           6.41          2.58
 中国石化                                        5.90           5.93          1.25
 上海石化                                        4.18           2.23          2.35
 中海油服                                       18.85          12.20          1.94
 仪征化纤                                        4.52           2.31          2.45
 中国铝业                                        5.23           3.34          1.96
 江西铜业                                       17.74          13.32          1.67
 洛阳钼业                                        9.30           4.74          2.46
 紫金矿业                                        3.27           2.11          1.94
 马钢股份                                        3.59           2.31          1.95
 鞍钢股份                                        5.90           6.51          1.14
 重庆钢铁                                        3.81           1.84          2.59
 海螺水泥                                       19.96          26.90          0.93
 洛阳玻璃                                        7.24           3.80          2.39
 京城机电                                        6.90           3.18          2.72
 中联重科                                        6.32           5.24          1.51
 金隅股份                                       10.19           6.61          1.93
 中国国航                                        7.29           6.59          1.39
 东方航空                                        5.62           3.90          1.81
 南方航空                                        5.44           3.89          1.75
 中国远洋                                        5.85           3.85          1.90
 中海集运                                        4.09           2.39          2.14
 中集集团                                       22.66          18.40          1.54
 中海发展                                        7.77           5.31          1.83
 宁沪高速                                        7.09           9.36          0.95
 深高速                                          8.47           5.32          1.99
 成渝高速                                        4.82           3.17          1.90
 皖通高速                                        6.19           5.31          1.46
 广深铁路                                        4.22           3.65          1.45
 中国南车                                        5.80           7.89          0.92
 中国交建                                       11.78           8.43          1.75
 中国铁建                                        9.79           9.44          1.30
 中国中铁                                        7.28           5.98          1.53
 长城汽车                                       39.65          39.55          1.26
 比亚迪                                         41.72          36.55          1.43
 广汽集团                                        8.79           6.95          1.58
 青岛啤酒                                       41.65          53.55          0.97
 白云山                                         27.11          23.45          1.45
 新华制药                                        8.74           4.02          2.72
 海信科龙                                        8.93           6.48          1.73
 南京熊猫                                       12.85           6.78          2.37
 晨鸣纸业                                        6.15           3.79          2.03
 上海医药                                       16.45          16.84          1.22
 中兴通讯                                       17.36          17.02          1.28
 东方电气                                       18.46          12.90          1.79
 潍柴动力                                       25.99          31.55          1.03
 东北电气                                        4.38           2.00          2.74
 广船国际                                       34.77          23.00          1.89
 经纬纺机                                       20.82          10.00          2.61
 昆明机床                                        7.87           3.67          2.69
 一拖股份                                       13.13           5.82          2.83
 北辰实业                                        4.16           2.38          2.19
 创业环保                                       10.97           5.52          2.49
 中国中冶                                        4.15           2.42          2.15
 金风科技                                       12.73          12.12          1.32
 丽珠                                           51.03          51.05          1.25
 万科                                           11.53          15.78          0.92
 中国北车                                        6.45           7.66          1.05
 郑煤机                                          8.20           4.89          2.10
 大连港                                          5.02           2.75          2.29
 山东墨龙                                       10.39           3.23          4.03
 浙江世宝                                       26.75           7.11          4.71
 复星医药                                       22.09          27.15          1.02
 光大银行                                        4.10           4.35          1.18
 东江环保                                       37.29          28.45          1.64
 上海电气                                        7.51           3.96          2.38
                                                                              
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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