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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 16:42 BJT

欧洲汇市：俄罗斯卢布回落，央行升息效应未能化解压力

路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯卢布兑欧元周二跌至纪录新低，兑美元亦缩减升幅，随着油价大跌，俄罗斯央行紧急升息的决定，未能持续提振卢布汇率。

俄国央行升息650个基点后，卢布兑美元开盘大涨约9%，但随后在剧烈震荡盘势中回落。

0830GMT，卢布兑美元 升值1.3%，至63.60，但兑欧元 下跌0.6%，至79.33。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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