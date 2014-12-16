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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 16:51 BJT

俄罗斯金融市场：卢布兑美元跌落平盘，RTS股指暴跌逾11%

路透莫斯科12月16日 - 尽管俄罗斯央行隔夜紧急升息，俄罗斯卢布兑美元周二跌落平盘，在油价重挫之际，俄罗斯股市大跌。

0842GMT，卢布兑美元下跌约0.2%，至64.30，稍早开盘大涨9%。俄罗斯RTS股指 暴跌逾11%，至638点。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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