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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 17:23 BJT

重发-俄罗斯央行：总裁称，卢布走软是经济需要适应新环境的信号--俄塔社

路透莫斯科12月16日 - 俄塔社报导称，俄罗斯央行总裁纳比乌里娜周二表示，

* 卢布走软是经济需要适应新环境的信号

* 俄罗斯央行加息的目的是减弱卢布贬值的负面影响

* 升息或将压低通胀预期

* 俄罗斯企业有能力偿还外债

* 卢布疲势是由油价和西方制裁等外部因素造成的(完)
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