香港金融：金融发展局建议打造大中华区离岸人民币再保险中心

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月16日 - 香港金融发展局周二发表报告建议，将香港打造成为大中华区的离岸人民币再保险中心，估计潜在业务额达220亿元人民币，足以令香港重拾亚洲市场竞争力。
香港是亚洲的主要保险中心之一，过往也是区内的再保险中心。1997年后，随着新加坡冒起成为亚洲的新兴再保险中心，再保险业务也陆续转移，此消彼长。
金发局报告指出，随着中国内地保费收入快速增长，离岸人民币再保险市场发展潜力庞大，估计来自中国内地、台湾及香港并以人民币结算的再保险业务合计257亿元，假如金发局提出的方案可为香港取得离岸人民币再保险市场的一大份额，即220亿元，届时香港再保险市场的整体规模便可与新加坡媲美。
金发局主席史美伦说，“香港必须早着先机，借助先行者的优势，致力发展成为离岸人民币再保险中心，确立领导地位。”
报告指出，进一步在香港发展人民币再保险服务亦有助内地保险公司分散风险，让它们接触及使用更多海外的国际再保险商和专业保险公司的服务。此外，业界亦相信推广离岸人民币再保险可以巩固香港作为离岸人民币业务中心和通往内地的门户地位。
不过，离岸再保险商的人民币投资选择有限，以及内地保险公司惯于以美元分出离岸再保险，是现时妨碍香港人民币再保险业务增长的部分主要因素。
**容许再保险商借RQFII进入在岸债市**
报告建议，为香港的再保险商提供可循环使用的RQFII（人民币合格境外机构投资者）特定债券投资额度，让香港的再保险商可进入内地投资巿场。
“倘若只有香港的再保险商才可透过RQFII进入内地的在岸债券巿场，这将是独一无二的优势，足以令香港从其他离岸中心中脱颖而出。”报告称。
另外，鼓励香港的再保险商和经纪人承保/经营人民币再保险业务，以及举行针对海外再保险商和大型金融机构的推广活动，亦是在本港发展人民币再保险业务的重点措施。
报告进一步提出，为所有在香港承保的再保险业务建立具竞争力的税制，亦有助吸引国际再保险商来港开业和经营，纵使报告认为这并非必要条件。
金发局由香港特区政府于2013年成立，为一个高层次及跨界别的谘询机构，旨在就如何推动香港金融服务业的更大发展及金融产业策略性发展路向，征询业界并提出建议。（完）
参看相关细节，可点选网址(here%20paper%20No%2011-RMB%20re-insurance%28final%29-16.12.2014.pdf) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申