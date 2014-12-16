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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 17:06 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微幅收高，外围市场动荡令市场趋于谨慎

* 人民币微幅收高，6.2元支撑明显
    * 经济数据不佳，结汇意愿明显偏低
    * 短期续贬空间有限

 (更新收盘报价)
    路透北京12月16日 - 中国人民币兑美元 周二微幅收高。最新公布的汇丰11
月中国制造业PMI初值跌破荣枯分界线，而昨日国际油价续跌令卢布录得1998年来最大单日
跌幅，均令市场整体情绪趋于谨慎。
    
    交易员称，人民币汇率对外围市场动荡的反应并不剧烈，但近期中国经济数据不佳，市
场结汇意愿明显偏低，即使新公布的11月外商直接投资（FDI）数据增逾两成，能转化为结
汇的数额却有待观察，预计不会给人民币带来多少升值压力。
    
    “最近市场参与的都比较少，价差一如既往地宽，流动性一直都很差。”一股份行交易
主管表示，人民币在6.20元的支撑较强，预计到年底都不太容易跌破。
    
    他并预计，短期人民币或在6.19元附近上下波动，续贬空间有限，在6.17-19区间震荡
的可能性更大些。
    
    中国商务部周二公布，11月实际使用外资(FDI)103.6亿美元，同比上升22.2%。1-11月
实际使用外资1,062.4亿美元，同比增长0.7%。 
    
     受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七
个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松
。 
    
    全球汇市方面，日圆兑美元周二触及两周新高，因投资者规避高风险资产，而在俄罗斯
央行升息以阻止卢布崩盘之后，卢布实现反弹，该货币是油价下挫的主要受害者。 
    

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日            上日      升贬
 即期成交价格               6.1903          6.1912    0.01%
 中间价                     6.1182          6.1152    -0.05%
 成交额                     159亿美元                 
                                                      
 日内相对于中间价最大波幅   -1.31% (上限±  日高      日低
                            2%)                       
 日内波动幅度(pips)         96              6.1889    6.1985
 2014年来即期升贬值幅度     -2.20%                    
 1年期美元/人民币掉期升水<  1690                      
 CNY1Y=CFXS>                                          
                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16  今日            上日      
 :57                                                  
 1年期NDF                   6.3080/30       6.306     
 CNH即期                    6.1903/08       6.1987    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹/李然；审校 张喜良/曾祥进)
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