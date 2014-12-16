《中国债市每日综述》现券收益率及IRS下行，疲弱PMI抵消资金紧张影响

* 现券收益率及IRS下滑，国债期货亦强势

* 资金持续吃紧，但公开市场仍无动作

* 但疲弱PMI抵消资金面不利影响

* 市场对央行终会出手放水仍抱有预期

路透上海12月16日 - 中国银行间债市周二现券收益率及IRS(利率互换)同步下滑，国债期货亦显强势。资金面持续吃紧，但央行公开市场仍无动作，早盘现券一度抛压加大，但随后公布的汇丰PMI数据疲弱，以及国开新债招标结果亮丽，均提振人气，买盘旋即占据上风。

交易员认为，尽管流动性紧势加剧，但对债市心态影响有限，基本面偏弱仍抑制收益率调整空间，此外机构对于央行终会出手相助始终抱有预期，亦是支撑市场表现的重要因素。

“（收益率）下了，比昨天收盘低4-5个（基）点，早上pay（卖）过一波，被PMI打下来了，”上海一银行交易员称，

受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。

上海一券商交易员则谈到，尽管资金面形势不乐观，但市场对于政策面有所动作的预期一直还在，现券因此表现不弱，“反正总是有解决办法的嘛，不是公开市场，就是MLF(中期借贷便利)、SLF(常备借贷便利)，要么降准。”

国家开发银行 上午招标的三年期和七年期固息增发债定位远低于预期。作为年内缴款的最后两期国开债，机构有一定的配置需求，加之承销商冲量等非市场因素存在，致中标收益率偏离预期较多。

而中国新发行的城投债被剔除出政府性债务有逐步扩散之势，继上周常州天宁企业债发行因此延期发行后，最新的一例是，乌鲁木齐财政局周一稍晚宣布不再将乌鲁木齐国有资产投资公司发行的企业债纳入政府专项债务。

与上周的常州天宁债尚未启动发行程序不同的是，乌国投债是已经簿记建档结束后，乌鲁木齐财政局才发布声明撤销上述通知，引发市场极大关注。该期债原计划于今日缴款，目前尚无最新发行进展。

从今日市场表现看，信用债受该事件的冲击暂不明显，一方面是债市整体回暖，而受上周中证登收紧信用债质押券标准影响，中低评级券种在二级市场的交易就已陷入低迷。

上述券商交易员表示，对于信用债还是需要甄别的，高评级的受影响不大，市场交投情况尚可，而资质不佳的品种买卖价差很大，达成交易的难度亦相当大。

剩余期限约2.31年的国开行固息债140208券最新报价收益率 为4.15%/4.10%，上日尾盘为4.21%/4.16%。

国债期货主力合约TF1503 今日放量反弹，收报96.006元人民币，涨0.282元或0.29%，成交量倍增至近1万手。

**公开市场仍不作为，资金紧势加剧**

银行间市场周二主要质押式回购利率 多小幅上行。交易员表示，年末临近，新股IPO启动在即，同时月度缴税对资金面扰动增强，而央行公开市场则继续不作为，致场内大行虽稳定供给，但在需求有增无减的情况下，流动性进一步吃紧。

他们并指出，央行迟迟未出手相助，此前MLF(中期借贷便利)亦尚未听到相关续作消息，虽然周四国库现金投放驰援资金面，但料对缓解短期机构资金疑虑助益有限。

“非常紧啊，各期限都不好借，国开等大行供给都有，但是需求太多了。”上海一银行交易员称，“主要是IPO赶上缴税和年底了。”

他谈到，“被指导”的开盘价已经失真，且今天央行公开市场逆回购仍旧没有出手，市场多少有点失望，但是考虑到周四还将有国库现金定存投放，或许央行还是想再观察一下，不想太高调。

央行公开市场周二维持“缄默”,连续第六次未进行任何操作。虽然最新经济和金融数据都不佳，实体经济需求低迷，外汇占款低位增长，基础货币投放有限，均呼唤进一步宽松政策的出台，但央行继续展现谨慎态度，逆回购未见出山。

最新一批A股首次公开发行（IPO）的12家公司本周起开始密集招股，网上申购日集中于12月18日-23日。（欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 ）

中央国库现金管理操作室周一公告，财政部和央行将于周四(18日)进行今年第12期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量600亿元人民币，期限三个月(91天)。

“国库现金才600亿啊，市场(资金)缺口远不止这么多，央行要么逆回购，要么定向，不然日子真不好过！”上海另一银行交易员称，定向可能是续作此前到期的MLF，或者SLO(短期流动性调节工具)操作等都不能排除。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,878.39亿元，较上日的10,559.99亿元减少；其中，隔夜品种成交6,529.53亿元，上日为7,527.94亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7086 2.6488 +5.98 6,529.53

七天 3.5104 3.5250 -1.46 2,089.18

14天 4.3059 4.1907 +11.52 303.22

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9100 0.9800 -7.00 --

七天 7.5000 5.2300 +227.00 --

14天 7.0500 7.0200 +3.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8800 2.8500 +3.00 --

七天 3.6700 3.5500 +12.00 --

14天 5.5000 4.4500 +105.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6680 2.6540 +1.40 --

七天 3.6360 3.6050 +3.10 --

三个月 4.5652 4.4200 +14.52 --