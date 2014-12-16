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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 17:05 BJT

国际油市：布兰特原油期货跌至2009年5月以来新低

路透伦敦12月16日 - 国际油价周二跌至2009年5月以来最低，因中国制造业活动放缓，且新兴市场货币走疲，均加剧了需求面疑虑。

路透数据显示，0846GMT，布兰特原油期货 跌至每桶59.48美元的2009年5月以来低位。(完)
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