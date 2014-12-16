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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 17:54 BJT

更新版 1-台湾金融：券商参股大陆证券期货公司资本适足率应高于200%--金管会

(新增官员言论)

路透台北12月16日 - 台湾金融监督管理委员会周二表示，券商申请大陆参股投资证券期货公司的自有资本适足率应高于200%，但有特殊需求得采专案方式核准。

金管会证期局副局长王咏心今天在一场记者会并指出，券商若因转投资而致自有资本适足率低于200%，但仍有意参股大陆券商期货公司，可采专案申请方式，将衡量其财务状况良好亦会予以核准。

“原则上应该高于200%，但增加一个但书。”她说。

她亦表示，由于金管会鼓励券商打“亚洲盃”，券商建议资金应做有效运用如转投资新业务等，宜调降赴陆参股资本适足率门槛，因此新增一个但书，目前只有一家券商自有资本适足率低于200%，可望因此受惠。

路透此前引述金管会证期局官员说法称，将调降证券商财富管理等九大业务的资本适足率门槛，从现行的200%降至150%，但在海外并购、申设海外分支、转投资相关事业，以及从事境内外衍生性金融商品交易和发行认购售权证等业务，则仍维持资本适足率需200%的高门槛。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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