台湾已公布经济指标--2014/12/17

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 10月 +8.97% +10.16% r 12/23 -- 季调失业率 10月 3.87% 3.90% 12/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 11月 +0.86% +1.06% r 1/6 -- ) 外汇存底(亿美元) 11月底 4,214.66 4,214.76 1/6 -- 商品出口(y/y) 11月 +3.7% +0.7% 1/9 -- 商品进口(y/y) 11月 +5.1% -1.4% 1/9 -- M2货币总计数(y/y) 10月 +4.98% +5.31% 12/25 -- 外销订单(y/y) 10月 +13.4% +12.7% 12/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +158.0 +164.9 r 2/26 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +41.8 +43.9 -- -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 +3.63% +3.87% r -- -- 重贴现率(%) 9月25日 1.875% 1.875% 12/18 1.875%* 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。