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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 17:28 BJT

印度股市：BSE股指随全球市场下滑逾2%，打压降息预期

路透孟买12月16日 - 印度指标BSE股指周二最多下跌2.1%，恐创下逾五个月最大单日跌幅，因全球市场动荡，令人担忧印度央行会推迟降息。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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