台湾经济指标预测--12月17日至2月26日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 12月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/18 -- 重贴现率 第四季 1.875%* +1.875% * 12月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 3.87% 12/22 1600 外销订单 11月 -- +13.4% 12/23 1600 工业生产 11月 -- +8.97% 12/25 1610 M2年增率 11月 -- +4.98% * 1月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/6 1610 外汇存底 12月底 -- 4,214.66亿美元 1/6 0830 消费者物价指 12月 -- +0.86% 数(CPI) 1/9 1600 出口 12月 -- +3.7% * 2月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/26 1610 经常帐 第四季 -- 顺差158.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- +3.63%(统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。