版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 17:15 BJT

中港个股：工行上海分行账户原油交易量大幅攀升，受益国际油价暴跌

路透北京12月16日 - 中国工商银行 上海分行称，受近期国际原油价格波动的影响，工行账户原油产品的客户投资热情持续高涨，账户原油开户数和交易量均大幅攀升，10月以来账户原油产品线的单月交易量比之前平均增约300%，单日最高交易量超过12万桶。

新闻稿援引工行上海分行相关负责人介绍说，账户原油是工行在同业中率先推出的一种新型投资交易产品，通过只计份额、不提取实物原油的方式以人民币或美元买卖原油份额，获取价差收益。

供需失衡问题持续，国际原油期货 持续下跌，上周洞穿60美元关卡，周二最低触及54.10元，为2009年5月6日以来最低。市场持续对供应过剩和需求疲弱的担忧，打压油价在近五年来首度跌破一个60美元重要心理关口，尽管全球各大央行宽松前景的期望，和美国经济数据强劲，但仍阻挡不了原油空头走势。

工行账户原油产品自2013年3月上市，成为个人客户多元化配置资产的新选择，工行还陆续推出账户国际原油和账户原油转期功能，并于今年7月在全国推广了账户原油“做空”交易（即先卖出后买入业务），进一步丰富了账户原油业务品种和交易功能。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐