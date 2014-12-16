中港个股：工行上海分行账户原油交易量大幅攀升，受益国际油价暴跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京12月16日 - 中国工商银行 上海分行称，受近期国际原油价格波动的影响，工行账户原油产品的客户投资热情持续高涨，账户原油开户数和交易量均大幅攀升，10月以来账户原油产品线的单月交易量比之前平均增约300%，单日最高交易量超过12万桶。
新闻稿援引工行上海分行相关负责人介绍说，账户原油是工行在同业中率先推出的一种新型投资交易产品，通过只计份额、不提取实物原油的方式以人民币或美元买卖原油份额，获取价差收益。
供需失衡问题持续，国际原油期货 持续下跌，上周洞穿60美元关卡，周二最低触及54.10元，为2009年5月6日以来最低。市场持续对供应过剩和需求疲弱的担忧，打压油价在近五年来首度跌破一个60美元重要心理关口，尽管全球各大央行宽松前景的期望，和美国经济数据强劲，但仍阻挡不了原油空头走势。
工行账户原油产品自2013年3月上市，成为个人客户多元化配置资产的新选择，工行还陆续推出账户国际原油和账户原油转期功能，并于今年7月在全国推广了账户原油“做空”交易（即先卖出后买入业务），进一步丰富了账户原油业务品种和交易功能。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申