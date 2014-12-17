台湾货币市场：12月17日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
路透台北12月17日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,743.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --彰化银行 发行2.6亿美元国际债券。 ---------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)3,004.7亿台币： 12/18 3,988.00亿台币 12/19 1,098.00亿台币 12/22 2,128.50亿台币 12/23 955.00亿台币 12/24 859.50亿台币 12/25 3,168.50亿台币 12/26 3,607.00亿台币 12/29 2,431.50亿台 币 12/30 2,518.70亿台币 12/31 2,250.00亿台 币 --公债还本付息6.375亿台币。 12/28 99甲9期4息 6.375亿台币 --国库券到期350亿台币。 12/26：财102-13期364天国库券350亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/18：彰化银行发行1.0亿美元国际债券。 --12/19：彰化银行发行1.4亿美元国际债券。 --12/25：财政部发行91天期103-9期国库券，暂定金额300亿台币，24日标售。 --12/29：财政部发行182天期103-10期国库券，暂定金额350亿台币，26日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 高洁如；审校 董永年)
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。