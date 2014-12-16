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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 17:23 BJT

中国货币市场：浦发银行同业存单收益率上破6%，创该品种问世来新高

路透上海12月16日 - 年末在密集新股IPO发行及缴税等因素叠加影响下，中国银行间市场资金面愈发吃紧。周二公布的发行预告显示，浦发银行 明日报价发行的30亿元人民币一个月期同业存单，参考收益率已突破6%，达6.0999%，创同业存单问世以来新高。

刊登在中国货币网的预告并显示，浦发银行周三还将发行30亿元三个月期同业存单，参考收益率也达到5.4999%。

而浦发银行周二报价发行的10亿元三个月期同业存单，参考收益率5.2002%，实际认购量仅为4亿元。

近期在资金需求方面，以跨年末的一个月期资金最为紧张，其利率水平也一路走高。

银行间市场周二主要质押式回购利率 多小幅上行，其中一个月期品种 加权平均利率收报6.1807%，上日为6.0944%。

央行公开市场周二维持“缄默”,连续第六次未进行任何操作。虽然最新经济和金融数据都不佳，实体经济需求低迷，外汇占款低位增长，基础货币投放有限，均呼唤进一步宽松政策的出台，但央行继续展现谨慎态度，逆回购未见出山。

最新一批A股首次公开发行（IPO）的12家公司本周起开始密集招股，网上申购日集中于12月18日-23日。（欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 ）（完）

参看相关细节，请点选中国货币网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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