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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 17:35 BJT

全球经济：2015年主权信用评级的前景大致稳定--惠誉

路透12月16日 - 债信评级机构惠誉周二表示，
    
    * 2015年主权信用评级的前景大致稳定
    * 全球主权信用评级面临的正面和负面展望比2013年底更为均衡
    * 2015年全球增长将有所加快，但惠誉对于经济前景的看法自9月以
来已经转弱
    * 经济增长提速将由强劲的美国经济推动
    * 欧元区2015年将有些许改善，但增长仍将疲弱
    * 日本增长也将略微加快
    * 未来新兴市场增长状况与2014年几无变化
    * 预计中国经济将放缓，俄罗斯进入衰退而巴西将缓慢复苏
    * 认为政府债务攀升或无力维持可持续的公共债务，是评级面临的最
大风险(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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