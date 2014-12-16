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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 17:41 BJT

重发-投行观点：德意志银行调降明后两年布兰特原油价格预估

(重发以修正英文原文连结)

路透12月16日 - 德意志银行称：

* 调降2015年布兰特原油价格预估18.3%至每桶72.50美元，2016年预估调降14.4%至77美元

* 调降2015年西德克萨斯中质油价格预估16.1%至每桶67.50美元，2016年预估调降10%至72美元。(完)
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