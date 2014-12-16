表格：沪港通市场数据摘要--12月16日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月16日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 116.82亿元人民币（已用10.1%） 101.07亿元人民币（已用3.7%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 538,322,353 186,966,114 725,288,467 2 中信证券 363,266,844 210,044,944 573,311,788 3 上汽集团 152,123,904 38,897,371 191,021,275 4 贵州茅台 51,800,312 108,404,378 160,204,689 5 海通证券 120,645,566 36,039,579 156,685,145 6 大秦铁路 116,400,505 19,103,267 135,503,772 7 恒瑞医药 112,015,851 93,190 112,109,041 8 中国人寿 99,544,735 5,330,258 104,874,994 9 中国太保 26,467,841 76,828,942 103,296,784 10 招商银行 28,838,446 74,045,146 102,883,593 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 海通证券 65,477,924 39,943,776 105,421,700 2 中信证券 62,837,300 31,515,475 94,352,775 3 中国平安 49,844,850 7,349,925 57,194,775 4 中海油田服务 32,192,520 1,824,280 34,016,800 5 新华保险 8,867,625 12,460,990 21,328,615 6 上海电气 17,876,120 3,070,300 20,946,420 7 中国石油股份 16,070,060 709,620 16,779,680 8 兖州煤业股份 9,392,920 7,152,720 16,545,640 9 金隅股份 11,406,010 4,771,970 16,177,980 10 腾讯控股 10,615,320 4,769,770 15,385,090 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141216)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申