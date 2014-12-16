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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 17:38 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月16日

路透香港12月16日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    116.82亿元人民币（已用10.1%）    101.07亿元人民币（已用3.7%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                           买入金额         卖出金额    买入及卖出金额
                                   （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   538,322,353      186,966,114        725,288,467
   2    中信证券                   363,266,844      210,044,944        573,311,788
   3    上汽集团                   152,123,904       38,897,371        191,021,275
   4    贵州茅台                    51,800,312      108,404,378        160,204,689
   5    海通证券                   120,645,566       36,039,579        156,685,145
   6    大秦铁路                   116,400,505       19,103,267        135,503,772
   7    恒瑞医药                   112,015,851           93,190        112,109,041
   8    中国人寿                    99,544,735        5,330,258        104,874,994
   9    中国太保                    26,467,841       76,828,942        103,296,784
  10    招商银行                    28,838,446       74,045,146        102,883,593
 
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                              买入金额        卖出金额  买入及卖出金额
                                          （港元）        （港元）        （港元）
   1    海通证券                       65,477,924      39,943,776      105,421,700
   2    中信证券                       62,837,300      31,515,475       94,352,775
   3    中国平安                       49,844,850       7,349,925       57,194,775
   4    中海油田服务                   32,192,520       1,824,280       34,016,800
   5    新华保险                        8,867,625      12,460,990       21,328,615
   6    上海电气                       17,876,120       3,070,300       20,946,420
   7    中国石油股份                   16,070,060         709,620       16,779,680
   8    兖州煤业股份                    9,392,920       7,152,720       16,545,640
   9    金隅股份                       11,406,010       4,771,970       16,177,980
  10    腾讯控股                       10,615,320       4,769,770       15,385,090
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
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