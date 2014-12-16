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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 17:55 BJT

英国金融市场：英镑兑欧元跌至三周低位，因英国通胀率挫至12年低点

路透伦敦12月16日 - 英国周二公布11月通胀率降至12年低位：

* 英镑兑欧元触及三周低点0.80075英镑

* 英镑兑美元跌至日低1.5610美元，数据公布前报1.5638左右

* 英国富时100指数 上涨0.1%

* 英国10年期公债收益率跌至1.76%，日内跌幅为6个基点(完)
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