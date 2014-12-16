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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 17:57 BJT

企业并购：西班牙油企Repsol协议130亿美元收购加拿大同业Talisman

路透马德里12月16日 - 西班牙石油公司Repsol 周二表示，已经达成协议，将以130亿美元买下加拿大第五大独立石油生产商Talisman Energy 。

提议中的并购交易将增强Repsol的勘探和生产业务，同时填补该公司2012年买下阿根廷业务后的资金缺口。该交易还将帮助降低Repsol对利比亚等高风险产油区的依赖。

油价下跌促使Talisman等产油商降低了价码，从而引起了Repsol的兴趣。Repsol一直在北美地区或其他监管环境稳定的国家寻找收购目标。

Repsol将支付83亿美元买下Talisman的所有股票，较后者周一的市值53.3亿美元溢价56%。Repsol还将承担47亿美元的债务。

Repsol表示，该并购交易将令公司的产油能力提高76%至每日68万桶，公司石油储量也将增加55%。

Repsol在提交给西班牙股市监管机构的声明中称，Talisman董事会已经批准了该交易，并建议股东接受。

Repsol股价下跌2.45%报15.31欧元。(完)
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