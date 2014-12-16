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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 17:46 BJT

中港个股：中国铁建拟定向增发不超过13.8亿A股，筹资至多99.4亿元

路透上海12月16日 - 中国铁建股份有限公司 周二稍晚公告称，拟定向增发不超过13.8亿A股，筹资不超过99.36亿元人民币。

公告显示，中国铁建A股增发价格不低于公告日前20个交易日均价的90%，即7.2元。

筹集资金拟用于重庆市轨道交通环线二期工程BT（建设＋转让）项目、石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目、成都市地铁104号线一期工程BT项目、德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT（建设、运营和转让）项目和偿还银行贷款及补充流动资金。

公告指出，国内基础设施建设投资及建筑工程市场预计将稳步增长，公司通过增发筹资有利于增强资金实力，抓住当前机遇，做大做强建筑工程主营业务；同时亦有利于公司发展海外市场，开拓经营领域。

中国铁建A股自上周二起停牌，因筹划定向增发事宜，该股上一交易日收报9.79元。 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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