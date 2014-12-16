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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 17:58 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦12月16日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：自周四以来多次试图超越119日圆未果，目前跌破117.35，滑向115.50。

欧元/美元：在突破连接10月15日至10月29日高点的下降趋势线后，欧元处于周四顶点下方非常狭窄的区域。日线相对强弱指标需超过50，方暗示涨势将得以持续。

英镑/美元：英镑未能突破连接9月19日和10月28日高点的下降趋势线，跌回此前区间的低端1.56。若1.5590失守，可能引发进一步跌势，滑向1.55。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2512 1.2436 +0.61 -8.97 1.3745

美元/日圆 116.45 117.80 -1.15 +10.59 105.30

欧元/日圆 145.68 146.49 -0.55 +0.73 144.63

美元/瑞郎 0.9596 0.9656 -0.62 +7.48 0.8928

英镑/美元 1.5673 1.5637 +0.23 -5.33 1.6556

美元/加元 1.1651 1.1670 -0.16 +9.71 1.0620

澳元/美元 0.8249 0.8208 +0.50 -7.45 0.8913

新西兰元/美元 0.7764 0.7743 +0.27 -5.39 0.8206

欧元/瑞郎 1.2007 1.2008 -0.01 -2.15 1.2271

欧元/英镑 0.7984 0.7947 +0.47 -3.77 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.5002 9.5040 -0.04 +7.38 8.8474

美元/挪威克朗 7.5144 7.4811 +0.45 +23.87 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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