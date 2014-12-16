版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 17:55 BJT

《全球汇市》日圆兑美元与欧元触一个月高位，油价下跌引爆避险操作

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2510 1.2436 +0.60 -8.99 1.3745

美元/日圆 116.45 117.80 -1.15 +10.59 105.30

欧元/日圆 145.67 146.49 -0.56 +0.72 144.63

美元/瑞郎 0.9596 0.9656 -0.62 +7.48 0.8928

英镑/美元 1.5710 1.5637 +0.47 -5.11 1.6556

美元/加元 1.1640 1.1670 -0.26 +9.60 1.0620

澳元/美元 0.8256 0.8208 +0.58 -7.37 0.8913

新西兰元/美元 0.7772 0.7743 +0.37 -5.29 0.8206

欧元/瑞郎 1.2007 1.2008 -0.01 -2.15 1.2271

欧元/英镑 0.7963 0.7947 +0.20 -4.03 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.4868 9.5040 -0.18 +7.23 8.8474

美元/挪威克朗 7.5035 7.4811 +0.30 +23.69 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/朱晓军/艾茂林/；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐