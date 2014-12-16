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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 18:17 BJT

欧洲汇市：挪威克朗大幅下挫，受油价下滑拖累

美元兑挪威克朗 升至2003年以来最高，报7.5017。挪威克朗兑瑞典克朗 跌逾1%至1.0083。(完)
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