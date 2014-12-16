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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 17:53 BJT

新兴汇市：印尼卢比创16年低位后持稳，油价下跌影响跨越各资产类别

印尼卢比稍晚走高至12,670，市场人士称这是受助于央行干预。
    
    韩元兑美元 触及五周高点，受日圆上涨所提振。
    
    油价下跌引发了一波跨资产的动荡，推动投资者买入日圆等避险货币。
    
    印度卢比兑美元 一度触及13个月低点，但随后收复部分失地，因印度出口商卖出美元。
    
    坡元微升，受助于银行间人士卖出美元。
    
    
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                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            116.39    117.81   +1.22   -9.55    105.28
    坡元            1.3021    1.3130   +0.84   -2.99    1.2632
    台币          31.327    31.342   +0.05   -4.40    29.950
    韩元           1080.22   1099.10   +1.75   -2.30   1055.40
    泰铢             32.97     32.97   +0.00   -0.33     32.86
    菲律宾披索       44.73     44.67   -0.13   -0.74     44.40
    印尼卢比      12670.00  12695.00   +0.20   -4.03  12160.00
    印度卢比       63.55     62.94   -0.95   -2.75     61.80
    马币            3.4870    3.4965   +0.27   -6.07    3.2755
    人民币          6.1890    6.1912   +0.04   -2.18    6.0539
    (完)
    
      
      
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 (编译 田建华/朱晓军；审校 王洋)
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