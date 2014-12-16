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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 18:23 BJT

英国债市：30年期公债收益率首次跌落2.5%，受通胀率数据影响

路透伦敦12月16日 - 英国30年期公债收益率(殖利率)周二首次跌破2.5%，因稍早公布英国11月通胀率跌至12年低点，令英国央行没有升息压力。

数据公布后，英国30年期公债收益率 跌至2.496%低点，在央行总裁卡尼发表讲话后，回升至2.5%上方。(完) (编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
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