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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 18:22 BJT

全球金融市场：俄罗斯主权美元债大幅下跌

路透伦敦12月16日 - 俄罗斯主权美元债大幅下跌，2043年到期公债下跌3.5美分至76.87美分，2030年到期公债跌1.2美分至98.56美分。(完)
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