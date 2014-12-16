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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 18:40 BJT

俄罗斯能源：将把2014年石油产量维持到2015年--能源部长

路透多哈12月16日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周二称，

* 认同油市将自行恢复稳定

* 俄将维持当前的石油产量

* 不愿说明对最低油价的看法(完)
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