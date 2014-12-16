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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 18:36 BJT

瑞典央行：总裁英韦斯称，需推高通胀预期

路透斯德哥尔摩12月16日 - 瑞典央行总裁英韦斯周二表示

* 通胀预期下滑值得关注

* 预计零利率维持到2016年下半年已经足够

* 若有需要将采取更多措施

* 进一步举措包括购买资产、向银行放贷和负利率

* 可能的进一步举措还包括汇市干预，或是最后选择(完)
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