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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 18:33 BJT

香港经济：2015年出口预计升3%，占领运动未明显影响海外订单--贸发局

路透香港12月16日 - 香港贸易发展局周二预计，2015年香港出口值料上升3%，这将较今年的增长（估算数字）低一个百分点；至于近期的占领示威活动，暂时没有明显影响到海外买家采购习惯或订货量。

贸发局今天发表的预测指出，2015年的货量增长为3%，较2014年（估算）的增长高一个百分点，反映海外市场对香港产品需求扩大；至于单价则料将持平。

＂入口商及零售商采取相对保守的采购策略，对订货量、交货期及订价仍会非常审慎。香港厂家如想加价会较为困难。＂贸发局研究总监关家明表示。

至于持续79天、昨天终告落幕的占领运动，对海外买家订货量则未见明显影响。

关家明指出，亚洲区内贸易增长迅速，今年首10个月香港对东盟出口跳升8.3%，而传统欧美市场及中国内地，则保持平稳的单位数增长。

产品方面，电子产品一枝独秀，增长6%，钟表及珠宝则分别上升6%及3%。

他预期，香港明年对新兴市场出口将持续增长，特别是东盟经济共同体于明年底前出台，成为一个6亿人口的单一市场，为香港出口商来商机。

至于传统市场经济复苏步伐不一，贸发局料明年成熟市场表现将个别发展。

其中美国因楼市、就业市场及资产市场同时好转，令消费信心较强；欧洲失业率仍高企、负债亦高，加上政府推行节约措施，消费气氛料一般。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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