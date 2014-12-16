香港经济：2015年出口预计升3%，占领运动未明显影响海外订单--贸发局

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月16日 - 香港贸易发展局周二预计，2015年香港出口值料上升3%，这将较今年的增长（估算数字）低一个百分点；至于近期的占领示威活动，暂时没有明显影响到海外买家采购习惯或订货量。
贸发局今天发表的预测指出，2015年的货量增长为3%，较2014年（估算）的增长高一个百分点，反映海外市场对香港产品需求扩大；至于单价则料将持平。
＂入口商及零售商采取相对保守的采购策略，对订货量、交货期及订价仍会非常审慎。香港厂家如想加价会较为困难。＂贸发局研究总监关家明表示。
至于持续79天、昨天终告落幕的占领运动，对海外买家订货量则未见明显影响。
关家明指出，亚洲区内贸易增长迅速，今年首10个月香港对东盟出口跳升8.3%，而传统欧美市场及中国内地，则保持平稳的单位数增长。
产品方面，电子产品一枝独秀，增长6%，钟表及珠宝则分别上升6%及3%。
他预期，香港明年对新兴市场出口将持续增长，特别是东盟经济共同体于明年底前出台，成为一个6亿人口的单一市场，为香港出口商来商机。
至于传统市场经济复苏步伐不一，贸发局料明年成熟市场表现将个别发展。
其中美国因楼市、就业市场及资产市场同时好转，令消费信心较强；欧洲失业率仍高企、负债亦高，加上政府推行节约措施，消费气氛料一般。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申