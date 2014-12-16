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市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 18:48 BJT

英国经济：11月通胀率降至逾12年最低，央行无加息压力

路透伦敦12月16日 - 英国11月通胀率降至逾12年来最低，进一步减轻消费者的压力，使得英国央行无加息压力。

折射出全球油价下跌，英国国家统计局称，英国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.0%，10月涨幅为1.3%。

路透调查的分析师此前预计CPI较上年同期增幅将回落至1.2%。

1.0%的涨幅是2002年9月以来最低。

统计局称，汽车燃料价格较上年同期下跌5.9%。

而超市价格战打压食品价格下跌1.7%，创2002年6月以来最大降幅，而电脑游戏价格涨幅放缓也帮助拖低整体通胀率。

而近几个月英镑走强从而削减进口价格，也帮助压低通胀率。

英国央行上个月表示，预计未来几个月通胀率会跌破1%，此后油价进一步挫跌。(完)
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