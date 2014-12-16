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市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 18:48 BJT

欧洲汇市：英镑反弹，因英央行总裁卡尼淡化通胀数据影响

不过英镑随后回升，因此前卡尼称油价下跌对英国“显然有积极的影响”，而且英国央行通胀立场不因通胀数据而改变。

英镑最新报1.5713美元，日内上涨0.5%。英镑兑欧元 跌0.2%至0.7943。

“今天发布的数据进一步凸显了英央行维持利率不变的可能性，”Hargreaves Lansdown资深分析师Ben Brettell表示。(完)

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