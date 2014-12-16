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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 19:02 BJT

瑞典央行：欧洲央行量化宽松措施不会推动瑞典央行采取更多措施--总裁

路透斯德哥尔摩12月16日 - 瑞典央行总裁在被问及是否会因欧洲央行量化宽松而进一步采取措施时，予以否定回答。(完)
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