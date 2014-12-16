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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 19:00 BJT

香港个股：吉利汽车料今年净利同比大跌一半，受汇兑亏损及销量下跌拖累

路透香港12月16日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车 周二称，预期2014年度的净利同比将大跌约50%，受期内计入俄罗斯业务的外汇汇兑亏损，以及汽车销量减少所拖累。

公司的声明称，除因第四季卢布兑美元及人民币的汇率突然大幅贬值而录得的未实现外汇汇兑亏损外，公司今年首11个月的汽车销量同比减少约26%，因主要出口市场的销量急剧下降也导致净利减少。

吉利汽车表示，公司已开始重整俄罗斯的业务以降低在当地的财务风 险。另外公司已开始于俄罗斯市场提高汽车零售销售价格，希望籍此抵销俄罗斯卢布兑美元及人民币的贬值影响。长远而言，公司将会在主要出口市场加快本地化生产以降低在这些市场的外汇汇兑风险。

吉利汽车2013年度净利为26.631亿元人民币，公司料于明年3月底前公布2014年度业绩。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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