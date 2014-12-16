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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 19:31 BJT

德国经济：即使通胀率低于零，德央行仍对量化宽松措施表示怀疑

路透法兰克福12月16日 - 德国央行总裁魏德曼表示，油价下跌可能导致未来几个月德国物价下挫，但这不是欧洲央行购买公债的理由。

另外他称，几个月内通胀率低于零不意味着通缩，通缩风险仍然较低；魏德曼称量化宽松可能使风险共担，除非只购买最高级别公债或各央行各自购买本国公债。(完)
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