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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 19:25 BJT

俄罗斯财政：因市况不利而取消周度公债标售

路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯财政部周二表示，因市况不利而取消周度公债标售。(完)
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