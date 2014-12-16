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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 19:36 BJT

国际油市：亚洲航煤价差上涨，因原油价格下跌

路透新加坡12月16日 - 亚洲航煤价差周二上升，因原油价格下跌，
交易商指原油价格下挫可能改善需求，因航空企业或将削减燃油附加费。
    
    路透数据显示，1月航煤较迪拜原油裂解价差涨0.31美元，至每桶16.
94美元。
    
    周二原油价格跌至59美元略上方，这是2009年5月以来的首次，因中
国制造业活动放缓及新兴市场货币走软，加剧了人们对需求的担忧。
    
    摩根士丹利分析师在研究报告中表示，预计2015年航煤价格将平均为
每桶95美元，低于此前预估的125美元，这可能将大幅提高2015至2016年
的企业获利。
    
    但分析师称，在产能过剩和宏观经济具有不确定性之际，供需前景仍
较脆弱。
    
    新加坡现货市场达成一笔柴油交易，没有达成航煤交易。
    
    兴隆从SK能源买入25万桶含硫500 ppm柴油，价格与新加坡报价持平
，船期为1月6至10日。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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    产油国官方售价英文原文          

 (编译 于春红; 审校 王丽鑫)
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